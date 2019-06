C’è un nuovo PUBG in sviluppo, ma non è come pensate

C’è un nuovo Playerunknown’s Battlegrounds in lavorazione presso Striking Distance, uno studio californiano nato di recente da una costola di PUBG Corporation, con a capo l’ex direttore generale di Visceral Games, Glen Schofield.

Il progetto è appena agli inizi, ma già sappiamo che non si tratterà di un battle royale (genere del quale PUBG rappresenta il capostipite). Per quanto sembri strano, dal momento che PUBG è un gioco votato al multiplayer, pare che il nuovo titolo sarà un’esperienza narrativa originale ambientata nello stesso universo del gioco.

Nel video di annuncio che ha accompagnato i comunicati stampa rilasciati dal publisher, vediamo Schofield specificare che non si tratterà di un sequel. Si dice inoltre molto “entusiasta di avere la libertà di esplorare l’universo di PUBG e possibilità che vadano oltre il genere dei battle royale”. Dal momento che il gioco principale a malapena ha una trama di base, significa che Schofield avrà un ampio margine di discrezionalità per la storia che ha intenzione di creare, e chiaramente la cosa ci incuriosisce parecchio.