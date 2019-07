C’è un messaggio segreto nel trailer di Halo Infinite: ascoltatelo

L’E3 di quest’anno si è conclusa da più di un mese e ormai pensavamo di aver raccontato tutto il possibile invece, a sorpresa, il mondo è venuto a scoprire da poco che c’era ancora un mistero da svelare, stavolta nascosto nel trailer di Halo Infinite mostrato alla fiera. Un messaggio in codice talmente ben camuffato nelle immagini del video da aver richiesto diverse settimane per essere scoperto e poi decifrato. Ma di cosa si tratta esattamente?

È presto detto: intorno al minuto 3:34 del trailer, intitolato simbolicamente Discover Hope, appaiono su schermo per un brevissimo istante una serie di barre di colore rosso che l’utente di Twitter Xepyal ha infine identificato come le parti di un codice QR. Una volta messe insieme, il simbolo ottenuto rimanda a un link ai server di Microsoft contenente un misterioso file audio.

Nella registrazione si sentono chiaramente dei passi e poi la voce di Cortana, l’intelligenza artificiale della serie che accompagna Master Chief, che dice: “Questa è una parte di me… non so perché… non so come… ma questa sono io.”

Quando la notizia ha cominciato a circolare, l’account ufficiale di Halo ha risposto con un tweet scherzoso in cui canzona i fan dicendo: “Ce ne avete messo di tempo”. Però, alla fine, meglio tardi che mai.