C’è un demo di Catherine: Full Body su PS4. Provatelo, ora, non ve ne pentirete

Una demo di gioco, e un nuovo trailer intitolato “Decisions”, sono ora disponibili per Catherine: Full Body, il remake del titolo di Atlus uscito nel 2011 a metà strada tra il puzzle game, il thriller e il simulatore di appuntamenti. Anche se sulla carta può sembrare un mix un po’ bislacco, Catherine è invece un’opera estremamente intelligente e curata, con un gameplay difficile ma appagante e una storia che esplora tematiche originali per un videogioco come la crisi di coppia, il tradimento, la paura delle responsabilità della vita coniugale. Il tutto condito da una punta di horror soprannaturale che non fa mai male.

Se il nuovo trailer rappresenta un vorticoso montaggio che mette in scena le indecisioni del protagonista, diviso tra la fedeltà alla fidanzata ufficiale e la tentazioni delle due amanti, la demo permette invece di provare il folle gameplay a base di cubi da spostare e oniriche torri di Babele da scalare, e fidatevi se vi diciamo che una prova in questo caso vale più di cento parole.

Catherine: Full Body infatti è tanto interessante quanto non adatto a tutti i palati, e la possibilità di provare un assaggio di quello che ha da offrire potrebbe farvi scoprire una piccola gemma inaspettata o mettervi al riparo da un acquisto sbagliato.

Questa riedizione a differenza dell’originale avrà nuovi personaggi, e quindi nuovi capitoli e finali per la storia, nuove modalità di gioco tra cui il multiplayer e quasi il doppio dei livelli. Sarà disponibile il prossimo 3 settembre per PlayStation 4.