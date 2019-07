Ce lo vedete The Rock nei panni di Claptrap in Borderlands?

C’è un film di Borderlands attualmente in sviluppo presso lo studio Lionsgate, apparentemente sotto la supervisione del produttore Avi Arad (Venom). Dal poco che sappiamo il ruolo della protagonista sarà affidato a una donna, quindi una new entry nella serie, ma non mancheranno certo i personaggi più amati dai fan come Jack il Bello e, ovviamente, il mitico Claptrap.

Paul Sage, il direttore creativo di Borderlands 3, ha chiacchierato di recente con VG24/7 rivelando che tutto il team di sviluppo del gioco è molto eccitato per il progetto cinematografico e che hanno addirittura stilato una lista dei nomi che vorrebbero coinvolti nei vari ruoli.

In particolare, quando gli è stato chiesto a chi avrebbe affidato quello di Claptrap (ovviamente parliamo del doppiaggio), Sage ci ha pensato un po’ e poi ha indicato senza esitazioni l’attore, nonché wrestler professionista, Dwayne ‘The Rock’ Johnson: “Penso The Rock. Sì. The Rock deve fare Claptrap!”, ha annunciato entusiasta.

Che dire? Se non altro il fisico d’acciaio c’è tutto.