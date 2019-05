CCP Games annuncia un deatchmatch da record: vuoi partecipare?

CCP Games, i creatori dell’epico MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Play Game) spaziale EVE Online, hanno annunciato una partnership con la startup Hadean, per la creazione di una tech demo ispirata a questo universo di gioco. Il titolo del progetto è EVE: Aether Wars e, sebbene non si tratti di un gioco vero e proprio, nasce per sperimentare le possibilità offerte dal cloud nel mondo dei videogame. Hadean, infatti, è la società che lavora al motore Aether Engine, che si basa proprio sul cloud (in particolare Azure di Microsoft) per la creazione di mondi di gioco sempre più vasti e dettagliati. Una tecnologia, quindi, che porterebbe EVE Online, come pure gli altri progetti futuri di CCP Games, su una scala ancora più estesa. Nel frattempo, lo sviluppatore islandese ha deciso di organizzare un primo test con Aether Wars nel corso della prossima Game Developer Conference di San Francisco (18-22 Marzo): un deathmatch da ben 10.000 giocatori. Per candidarsi, non resta che registrarsi nell’apposito sito e incrociare le dita.