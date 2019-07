Cattive notizie per Cuphead: The Delicious Last Course

L’uscita di “Cuphead: The Delicious Last Course” è stata rimandata a una data imprecisata del 2020. L’attesa espansione del bellissimo sparatutto a scorrimento di Studio MDHR era prevista per quest’anno, ma per raggiungere gli elevati livelli qualitativi che il team si è prefissato e per mantenere, allo stesso tempo, dei ritmi di lavoro sostenibili e salutari il rinvio è diventato una scelta obbligata.

L’espansione includerà una “cornuCUPia di fantastica azione” tra cui nuovi boss più fantasiosi che mai, armi e abilità completamente inedite e un terzo personaggio giocabile, la signora Chalice.

Così come il gioco principale, anche The Delicious Last Course è realizzato “artigianalmente”, ossia disegnando a mano le animazioni del gioco una per una, in onore dei cartoni animati degli inizi del secolo scorso ai quali è ispirato. Proprio per questo motivo Cuphead richiese diversi anni di duro sviluppo, culminati in una massacrante fase di crunch time che gli sviluppatori a quanto pare non hanno dimenticato.

Inutile dire che le giustificazioni per il ritardo ci sembrano sacrosante quindi, per il momento, consoliamoci brevemente con il trailer di The Delicious Last Course.