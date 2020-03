Castlevania Symphony of the Night, il classico arriva su mobile

In occasione dell’uscita della terza stagione dell’anime di Castlevania su Netflix, Konami ha pubblicato a sorpresa la versione per dispositivi mobili di Castlevania: Symphony of the Night attraverso App Store e Google Play a un prezzo davvero economico: per soli 3,49 € potrete infatti recuperare sul vostro smartphone questa pietra miliare della storia dei videogiochi.

Uscito nel 1997 su PlayStation, Castlevania: Symphony of the Night ha segnato un punto di svolta nella nascita del genere dei cosiddetti “metroidvania”, trovando il punto d’incontro perfetto tra l’esplorazione in stile Metroid, l’azione tipica della serie e un sistema di progressione del personaggio da gioco di ruolo. La versione mobile si propone come una trasposizione fedele dell’originale, ma con alcune piccole aggiunte pensate per gli smartphone. È stato introdotto, per esempio, un sistema di controllo aggiuntivo con i comandi sul touchscreen per chi non utilizza un controller separato, e anche il sistema di salvataggio è stato semplificato. Il gioco include inoltre obiettivi da sbloccare e il supporto alla lingua italiana.

Nel 2018 Symphony of the Night aveva già ricevuto una riedizione per PlayStation 4, dov’è arrivato insieme al prequel Rondo of Blood all’interno della compilation Castlevania Requiem.