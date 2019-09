Capcom svela il trailer del suo nuovo, incredibile, progetto

Come preannunciato dal sito teaser pubblicato solo pochi giorni fa dall’azienda, un nuovo gioco della saga di Resident Evil è stato presentato ieri con un trailer di circa un minuto e mezzo pubblicato sul canale YouTube ufficiale del famoso franchise horror.

Project Resistance, questo il nome in codice e forse anche il titolo definitivo del gioco, a quanto pare non sarà un nuovo capitolo della serie spin-off Outbreak, come pure in molti credevamo, ma qualcosa di ancora diverso. Anche in questo caso, però, la formula di gameplay proposta sembra incentrata principalmente sul multiplayer, forse di tipo asimmetrico, con quattro giocatori che devono vedersela con un solo potente avversario, oppure in cooperativa online.

C’è da dire che il video non mostra sequenze tratte dal gioco vero e proprio, trattandosi di un filmato in computer grafica, tuttavia ci dà un’idea del suo stile. Le immagini mostrano quattro personaggi rinchiusi in una specie di struttura medica abbandonata che devono coprirsi le spalle a vicenda per difendersi come meglio possono dai ripetuti attacchi dei mostri tipici della saga. Dagli zombie agi inquietanti Licker, fino al cliffhanger finale che ci mostra il terribile Tyrant “Mr. X”, fresco di remake di Resident Evil 2.

Va notato inoltre che mentre la serie Outbreak si collegava direttamente al terzo capitolo di Resident Evil e metteva in scena le ultime ore di Raccon City con alcuni superstiti dell’epidemia che tentavano di abbandonare la cittadina infernale, qui i protagonisti sembrano intrappolati in una sorta di prigione degli orrori dove fare da cavie in un crudele gioco in stile Saw. Questo significa che il gioco potrebbe teoricamente riprendere qualunque capitolo del franchise principale, ma anche andare per la sua propria strada.

In ogni caso, non dovremo aspettare molto per saperne di più, ma basterà tenere occhi e orecchie puntate sul Tokyo Game Show che inizia questo giovedì e dove Project Resistance sarà finalmente mostrato in versione giocabile.