Capcom spacca: nuovi remake in arrivo

Il remake di Resident Evil 2 è stato un successo indiscutibile e in buona parte inaspettato per Capcom, così come si evince dall’ultimo report finanziario pubblicato dal publisher sul suo sito ufficiale. Nel documento, dove vengono esaminate in dettaglio le performance di vendita delle ultime pubblicazioni, la parte del leone la fanno ovviamente titoli come Monster Hunter: World e la serie di Resident Evil, che ha venduto complessivamente ben 91 milioni di copie. Ma spiccano anche titoli come Devil May Cry 5, che con i suoi 2,1 milioni di unità ha il merito di aver “ristabilito il successo della serie” e Resident Evil 2, che di copie ne ha vendute esattamente il doppio.

Per questo motivo, l’azienda giapponese identifica alcuni punti principali che guideranno la sua strategia di crescita per il futuro, che includono una pubblicazione regolare di nuovi titoli per le sue IP di punta (il che significa che per vedere un nuovo Devil May Cry stavolta non dovremo aspettare decenni) e una spinta sulle “IP dormienti e i remake”. La notizia siamo sicuri che farà la gioia di tutti quelli che negli ultimi mesi avevano invocato a gran voce un remake di Dino Crisis, una sorta di “Resident Evil incontra Jurassic Park” uscito per la prima volta su nel 1999 su PlayStation. Ma le proprietà intellettuali di Capcom che da anni giacciono in un angolo dimenticate in realtà sono numerosissime e spaziano tra i generi che vanno dal picchiaduro a scorrimento (Viewtiful Joe), al J-RPG (Breath of Fire), allo sparatutto in terza persona (Lost Planet), solo per citarne una minuscola parte. Non c’è dubbio che il publisher avrà davvero l’imbarazzo della scelta.