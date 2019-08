Capcom recluta tester per un nuovo Resident Evil

Negli scorsi giorni Capcom ha inviato un’e-mail ai membri del programma Resident Evil Ambassador annunciando la selezione di un numero imprecisato di tester tra i fan del franchise per provare in anteprima il nuovo titolo in sviluppo presso l’azienda. L’unico requisito richiesto, oltre alla partecipazione al programma, è quello di aver giocato i vari capitoli della serie di Resident Evil in passato. La prova si terrà i prossimi 8 e 9 settembre in una location del quartiere di Shinjuko a Tokyo che non è stata ancora rivelata. È possibile registrarsi al programma Resident Evil Ambassador a questo indirizzo, ma per ovvi motivi è fortemente consigliata la residenza in Giappone.

La notizia tuttavia ci dà informazioni interessanti sullo stato di sviluppo del prossimo capitolo della saga, che a quanto pare sarebbe già giocabile. Se da una parte non escludiamo che potrebbe trattarsi proprio di un nuovo episodio (un ipotetico Resident Evil 8), dall’altra c’è la forte possibilità che si tratti del remake di Resident Evil 3 tre di cui si è molto vociferato negli ultimi mesi. È stata proprio Capcom infatti, qualche tempo fa, ad accendere le speranze dicendosi interessata a riprendere il terzo episodio della serie sulla falsariga di quanto fatto con Resident Evil 2. Poco dopo, un noto insider del settore ha rivelato che il remake del gioco sarebbe già in sviluppo da tempo in vista di un’uscita fissata a gennaio del 2020.

Qualunque sia il gioco in questione, la cosa certa è che lo sviluppo deve essere a buon punto per aver già iniziato le fase di testing, e questo significa che anche la release non deve essere molto lontana.