Capcom ha un gioco non ancora annunciato: Dino Crisis o Resident Evil?

Capcom è al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato. A rivelarlo sono alcuni passaggi del testo di una nuova e-mail inviata in questi giorni agli iscritti al programma Ambassadors di Resident Evil e di cui il sito web IGN è entrato in possesso. La frase interessante è quella in cui Capcom offre ai membri del suo club «degli inviti esclusivi per partecipare a una sessione di test di un titolo non ancora annunciato, e posti riservati presso lo stand della fiera». Purtroppo non ci sono abbastanza dettagli per capire a quale evento faccia riferimento l’e-mail né viene fatta menzione al titolo del gioco.

Tuttavia, se il modus operandi di Capcom vi ricorda qualcosa ci avete visto giusto: questo nuovo invito recapitato agli Ambassadors ricorda molto da vicino quello spedito quest’estate per reclutare i tester di Resident Evil Resistance.

Fino a pochi giorni fa avremmo messo la mano sul fuoco che il gioco misterioso fosse il remake di Resident Evil 3, ma ora che siamo freschi di annuncio dallo State of Play di Sony, i nostri sospetti non possono che spostarsi su un ipotetico Resident Evil 8 oppure addirittura un gioco legato alla serie di Dino Crisis. Ad alimentare quest’ultima ipotesi contribuisce anche il recente rinnovo del trademark del franchise da parte di Capcom lo scorso novembre. Considerando inoltre che il gioco è già pronto per i test, il suo sviluppo dovrebbe trovarsi in una fase abbastanza avanzata, un’ipotesi che ci sembra più probabile per un nuovo remake piuttosto che un prodotto inedito. Senza contare che la pubblicazione di Resident Evil 3 il prossimo anno lascerebbe poco spazio all’uscita di un ulteriore capitolo della medesima serie nel 2020.