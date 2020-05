Campioni di Gran Turismo, c’è un ghiotto torneo per voi

Dalla collaborazione tra Red Bull e Sony Interactive Entertainment nasce il Red Bull Ring Masters, la fida esport dedicata ai giocatori, anzi ai piloti, di Gran Turismo. Ha regole molto semplici, votate a esaltare le prestazioni e l’abilità dei partecipanti. A proposito, quali sono?

Un solo videogame, Gran Turismo Sport. Un solo circuito, il Red Bull Ring. Una sola auto ammessa, la NSX Concept-GT ’16. Ovviamente, una sola console, cioè l’unica per cui è stato sviluppato il gioco: PS4. Per partecipare basta accedere alle sfide del torneo direttamente dal menu di PlayStation 4, nelle due fasi che lo compongono e che si terranno dal 15 maggio fino al 5 giugno. Nella prima fase, i turni di qualificazione nella modalità uno contro uno, per poi passare alla seconda, dove i migliori 8 si sfideranno insieme a un pro-player della scuderia esport Red Bull Racing.

Il torneo si segue anche su Twitch, mentre per avere maggiori informazioni basta andare all’apposito indirizzo web.