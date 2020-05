Call of Duty: WWII arriva gratis su PlayStation

Ed ecco il primo nome a comparire sul tabellone del PlayStation Plus di giugno. Si tratta di Call of Duty: WWII e sarà offerto gratuitamente a tutti gli abbonati a partire dalla prossima settimana. Non si hanno ancora notizie del secondo titolo, ma c’è chi vocifera si tratterà di Spider-Man. Il gioco de L’Uomo Ragno, in effetti, al momento è disponibile gratuitamente nel PlaySytation Store, quindi viene abbastanza naturale pensare che sarà protagonista anche del PlayStation Plus di giugno. Pochi giorni e lo sapremo.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.

We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq

— PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020