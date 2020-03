Call of Duty Warzone, un nuovo video con una panoramica del gioco

Call of Duty: Warzone è stato lanciato due settimane fa e ha già attirato più di 30 milioni di giocatori, come annunciato di recente dall’account Twitter ufficiale. Warzone ricalca la struttura e il modello economico “free-to-play” di altri celebri titoli del genere battle royale, come Fortnite o PUBG. Presenta però anche delle sostanziali differenze, che sono messe in risalto nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube della serie e visibile in fondo all’articolo.

Nei circa quattro minuti di durata, gli sviluppatori di Infinity Ward ci illustrano la portata del gioco insieme a qualche informazione dal dietro le quinte della produzione. Vengono mostrate le due modalità principali, “Battle Royale” e “Malloppo”, così come alcuni aspetti legati ai contratti e all’uso che i giocatori possono fare del denaro accumulato in partita.

Il video si conclude con la promessa degli sviluppatori di continuare a far sì che il gioco rimanga stimolante e in costante aggiornamento. E vorremmo ben vedere!

Se Warzone si dimostrerà davvero la gallina dalle uova d’oro che ci è sembrata finora, possiamo star certi che Activision lo terrà sulla scena ancora per moltissimi anni.