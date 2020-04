Call of Duty: Warzone potrebbe diventare come Fortnite

Una delle caratteristiche di Call of Duty: Warzone è di cambiare modalità di gioco a cadenza settimanale. Ad alcuni piace, perché garantisce varietà, mentre ad altri l’idea di affezionarsi a uno stile di gioco e dovergli poi dire addio non piace per niente.

In un’intervista rilasciata a Gamesbeat, Taylor Kurosaki, narrative director del titolo, oltre a raccontare il processo creativo che sta alla base del suo lavoro a Infinity Ward, ha detto esplicitamente che il suo team sta proprio lavorando a un sistema di modifiche radicali alle meccaniche di gioco in modo molto simile a quanto avviene su Fortnite. E il riferimento, in particolare, per esempio alla gestione delle mappe, che subiscono più aggiornamenti nel corso della medesima stagione.

I cambiamenti ciclici a cui assistiamo in Call of Duty: Warzone, insomma, sono poca cosa rispetto a ciò che potrebbe presto accadere anche nello splendido titolo free-to-play di Activision. In ogni caso, rimarranno validi i trucchi che abbiamo scovato per voi.