Call of Duty: Warzone lancia un nuovo e divertente sistema anti-cheat

Call of Duty: Warzone è uno dei titoli più gettonati del momento ma, allo stesso tempo, è preso d’assalto anche da giocatori poco corretti, i così detti “cheater”, che utilizzano trucchi più o meno sofisticati per avere vantaggi su chi gioca secondo le regole.

Vista la natura free-to-play del titolo, Infinity Ward pone particolare importanza al tema, tanto che nel prossimo aggiornamento del titolo fioccano le migliorie in fatto di sistemi anti-cheat. Innanzitutto, il gioco segnala se il giocatore che un utente ha segnalato come cheater, dopo verifica, viene espulso. Inoltre è stato semplificato anche il sistema di segnalazione di chi bara. Ma c’è un’altra chicca che potrebbe addirittura fare storia e venire utilizzata da altri titoli.

Pare, infatti, che i giocatori sospettati di barare saranno raccolti nella medesima partita. Non è chiaro il meccanismo e se questo sia messo in pratica per tenerli meglio sotto osservazione o, semplicemente, per “educarli”, ma di sicuro aspettiamo di vederlo all’opera.