Call of Duty Warzone è il nuovo battle royale gratuito di Activision

Dopo moltissime indiscrezioni e leak più o meno fondati Activision ha infine svelato Call of Duty: Warzone. Contrariamente a quanto si pensava all’inizio, non si tratta di una modalità per Call of Duty: Modern Warfare ma di un gioco a sé stante, seppur ambientato nello stesso universo del capitolo più recente della serie.

Warzone è descritto come «un’imponente nuova esperienza di combattimento per un massimo di 150 giocatori» e offre due modalità di gioco: Battle Royale e Plunder. La prima si rifà al classico genere reso popolare da Fortnite, dove si combatte all’ultimo sangue in una mappa che va via via restringendosi, finché l’ultima squadra rimasta in gioco non viene decretata vincitrice. Nella modalità Plunder, invece, l’obiettivo è quello di collezionare quanto più bottino possibile esplorando, abbattendo i nemici e completando diversi obiettivi.

Call of Duty Warzone sarà disponibile a partire dalle 16:00 di oggi (ora locale) in accesso anticipato per tutti i possessori di Call of Duty Modern Warfare, e sarà raggiungibile direttamente dal menu principale del gioco. Tutti gli altri potranno scaricarlo gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One o PC dalle 20:00 in poi.