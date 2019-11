Call of Duty: Modern Warfare si aggiorna!

Dopo la precedente patch, Infinity Ward, oltre ad aggiungere 2 nuove mappe e 1 nuova modalità, ha cominciato a tamponare i vari problemi che il gioco presentava.

Gli sviluppatori di Modern Warfare sono sempre al lavoro sul loro gioiello, per offrire un’esperienza di gioco sempre più frenetica e accattivante, a partire dalla correzione di alcuni bug che minavano la stabilità del gioco dopo il precedente aggiornamento. Le modifiche alla mappa Londinese, Piccadilly, per esempio, vedono un miglioramento degli “spawn” in team DeathMatch e lo spostamento della bandiera B vicino ai bus. I suoni dei passi sono stati ritoccati per essere ancor più in sintonia con le animazioni dei personaggi controllati dai giocatori. Altro importante punto è un ulteriore bilanciamento delle armi, con il fucile a pompa 725 che passa ancora una volta sotto le mani di mamma Infinity Ward, a seguito della rivolta degli utenti che avevano dimostrato che quest’ultimo fosse più un fucile da cecchino che uno shotgun. Ora, per fortuna, la gittata è stata diminuita.