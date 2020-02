Call of Duty: Modern Warfare, lanciata la Stagione 2

Nella Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare fa il suo ritorno in grande spolvero uno dei personaggi più amati della serie: parliamo di Simon “Ghost” Riley, il famigerato cecchino che ha debuttato più di dieci anni fa in Modern Warfare 2. Ovviamente l’aggiornamento porta con sé anche altre novità tra cui nuove mappe armi, operatori e un nuovo pass battaglia.

Anche questa volta però c’è una grande assente, ovvero l’attesa modalità battle royale della quale si parla da mesi ma che continua a ritardare per motivi non ben precisati. Tralasciando il recupero di Ghost, infatti, anche questa stagione sposa la filosofia del “more of the same” e non introduce praticamente nessun cambiamento di rilievo alle modalità di gioco. I fan dovranno probabilmente attendere l’uscita del prossimo aggiornamento per vedere esauditi i loro desideri.

Per consultare l’elenco di tutte le novità già disponibili e di quelle che verranno sbloccate nel corso dei prossimi giorni vi rimandiamo al sito ufficiale di Call of Duty. Per una panoramica veloce delle nuove mappe, invece, date un’occhiata al trailer ufficiale di The War Rages On qui in basso.