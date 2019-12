Call of Duty: Modern Warfare è il capitolo più giocato!

Sembra che al successo di Call of Duty non ci sia mai fine. Proprio in queste ore il publisher Activision ha annunciato che l’ultimo capitolo della serie, quel Modern Warfare uscito appena due mesi fa, è già il capitolo della serie più giocato di questa generazione, o degli ultimi sei anni, se preferite.

I giocatori di COD: Modern Warfare in soli 50 giorni dal lancio hanno accumulato 500 milioni di ore complessive sul titolo, e dato vita a oltre 300 milioni di partite in multiplayer. In termini economici, questo successo si traduce in 1 miliardo di dollari di guadagni già incassati.

La serie di Call of Duty ha accompagnato il debutto dell’attuale generazione di console con l’uscita di COD: Ghosts nel 2013, al quale hanno fatto seguito sei ulteriori episodi con la solita cadenza annuale, tutti campioni di incassi. Stavolta inoltre sembra che Activision abbia deciso di intensificare il supporto alla community con il rilascio di una quantità di aggiornamenti gratuiti maggiore rispetto al passato: all’inizio del mese è stata lanciata la prima stagione del gioco, che introdurrà diverse nuove mappe e contenuti, mentre un evento a tema natalizio è in arrivo nella giornata di oggi.