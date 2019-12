Call of Duty: Modern Warfare, arriva il mega aggiornamento gratuito!

Activision ha annunciato la prima stagione di Call of Duty: Modern Warfare che inizierà domani, mercoledì 3 dicembre, e porterà con sé una notevole quantità di contenuti completamente gratuiti. È la prima volta che un gioco della serie riceve un aggiornamento così vantaggioso per gli utenti.

La Stagione 1 introdurrà, prima di tutto, diverse nuove mappe: oltre alla nuova Ground War, torneranno alcuni classici da CoD 4 (Crash, Vacant e Shipment) e almeno due mappe 2vs2 chiamate Cargo e Atrium. Troviamo poi ben tre nuove modalità multiplayer (Reinforce, Gunfight OSP e Infected) e quattro Spec Ops aggiuntive intitolate “Bomb Squad”, “Grounded”, “Pitch Black” e “Just Reward”. Non mancheranno ovviamente le nuove armi, tra cui al momento sono stati annunciati i due fucili Ram-7 e Holger-26.

Uscito poco meno di un mese fa, Call of Duty: Modern Warfare ha totalizzato vendite pari a 600 milioni di dollari in soli tre giorni – il doppio di quanto fatto dal film “Joker”, per fare un paragone –, divenendo così il capitolo con il miglior lancio della storia della serie, che ormai da quasi dieci anni siede sul trono del franchise di videogiochi più popolare negli Stati Uniti.