Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered rivelato per sbaglio

Così come è accaduto per Call of Duty: Warzone, anche stavolta arriva un leak grosso come una casa a rovinare il prossimo annuncio di Activision per la serie, al punto che viene da pensare se non faccia parte di qualche nuova strategia di marketing della compagnia. Il PlayStation Store tedesco si è infatti lasciato sfuggire prima del tempo il trailer e le prime immagini di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, e se la data riportata dal sito è corretta il gioco dovrebbe essere reso disponibile già da oggi al prezzo di circa 25 euro.

Si tratta, in buona sostanza, della modalità storia per giocatore singolo del classico del 2009 riproposta in una veste grafica migliorata, quindi senza la componente multiplayer, comprese le operazioni speciali. Acquistando il gioco si dovrebbero ottenere anche una serie di contenuti bonus per Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, come la skin del personaggio Ghost, armi speciali e altri oggetti da utilizzare in gioco che potete vedere in dettaglio nel trailer qui in basso.