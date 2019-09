Call of Duty: Mobile esce il 1° ottobre

Call of Duty: Mobile sarà disponibile per il download gratuito sui dispositivi iOS e Android dal prossimo 1° ottobre. È il primo capitolo della serie a adottare il modello free-to-play, ossia basato sulla vendita di beni virtuali all’interno del gioco. Il titolo proporrà una combinazione di elementi ripresi dai due filoni principali della serie, ossia Black Ops e Modern Warfare. Al fianco della classica modalità multiplayer, per esempio, includerà anche quella più recente “battle royale” che sarà giocabile in solitaria, in coppia oppure in una squadra da quattro e vedrà scontrarsi fino a cento giocatori sul campo di battaglia.

Molte modalità e mappe storiche della serie faranno di nuovo la loro comparsa nella versione mobile e offriranno terreni di sfida da percorrere via terra, mare e cielo con veicoli quali elicotteri, zattere o ATV. Scalando le classifiche si potranno inoltre sbloccare alcuni famosi personaggi come ad esempio John “Soap” MacTavish, Simon “Ghost” Riley, e Alex Mason. Call of Duty: Mobile sarà giocabile sia in prima che in terza persona. Per gli utenti Android, infine, è disponibile la preregistrazione al seguente indirizzo.