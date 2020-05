Bundle in edizione limitata per PlayStation 4

Un po’ a sorpresa, ecco che Sony presenta il nuovo bundle, questa volta a tema The Last of Us – Part 2, per la sua PlayStation 4.

Sarà disponibile a partire dal giorno di lancio del gioco, vale a dire il 19 giugno, e includerà una PS4 (e relativo gamepad) personalizzata di tutto punto, una copia fisica del titolo di Naughty Dog e un codice digitale per scaricare contenuti esclusivi. Il prezzo dovrebbe attestarsi sui 399 euro, ma sarà anche possibile accaparrarsi il solo gamepad esclusivo, oppure delle cuffie sempre con lo stesso tema. In più, Sony ha collaborato con Seagate per la realizzazione di un drive esterno ad hoc, da 2 terabyte.