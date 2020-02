Bugo e Morgan adesso litigano in un videogioco

A più di 10 giorni dalla fine dell’ultima edizione di Sanremo, lo psicodramma di Morgan e Bugo continua e non sembra avviarsi a una conclusione. E così, mentre i due si ostinano a tenersi il broncio, c’è chi ha pensato di ricostruire l’intero episodio attraverso il software per la creazione di videogiochi RPG Maker, trasformandolo in uno spezzone animato con lo stile dei giochi di ruolo in 16 bit. Eh già, purtroppo non si tratta di un picchiaduro.

Il risultato però è comunque piuttosto divertente, anche se ovviamente non giocabile. Il video, pubblicato sul canale “Il Santuario di Miki”, mette in scena l’affronto di Morgan che massacra il testo di “Sincero” e il successivo abbandono del palco da parte di Bugo.

Insomma, vera o finta che sia, sembra che saremo destinati a rivedere la lite tra i due cantautori ancora per parecchio tempo e in moltissime salse differenti. Perché Sanremo è Sanremo.