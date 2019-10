Brutte notizie per chi ha prenotato Google Stadia

Quando si dice partire con il piede sbagliato: Google ha appena confermato attraverso il portale The Verge che gli ordini per Stadia Pro, attesa per il prossimo 19 novembre, saranno evasi sulla base del principio “primo arrivato, primo servito”, lasciando intendere che potrebbe non essercene abbastanza per tutti e che qualcuno dovrà probabilmente attendere fio a dicembre per cominciare a giocare con la piattaforma di streaming.

Quindi, tecnicamente, se i primissimi ad aver prenotato la Founder’s Edition riusciranno a riceverla il giorno stesso in cui il servizio sarà reso attivo (quindi il 19 novembre), lo stesso non potrà dirsi per gli ultimi arrivati, e meno che mai per chi ha preordinato la Premiere Edition, ossia la versione messa in vendita non appena la prima è andata sold out. Google ha comunque rassicurato che tutti gli ordini dovrebbero essere consegnati entro le prime due settimane dal lancio, anche se viene comunque da chiedersi perché non specificare una di spedizione diversa fin da subito, almeno per la Premiere Edition.