Borderlands: per il film c’è Cate Blanchett

Partito come progetto un po’ indefinito e insapore, il film tratto dalla serie di videogame Borderlands sta prendendo forma e sostanza. Tanto che spunta fuori una notizia clamorosa: Cate Blanchett sarebbe in trattativa per rivestire il ruolo di Lilith. Questa notizia arriva direttamente da Variety e scatena l’entusiasmo degli appassionati. Anche perché, ricordiamolo, Lilith è uno dei personaggi principali di Borderlands.

Non c’è ancora nulla di confermato, ma Gearbox non ha perso l’occasione di lanciare la suggestione dal suo account Twitter. Confermato invece il regista Eli Roth, già apprezzato con film quali Cabin Fever e Hostel, mentre alla sceneggiatura è al lavoro Craig Mazin (Chernobyl). Non si sa nulla sui tempi di produzione: il film era stato annunciato in origine nel 2015, ma se ne erano poi perse le tracce. A occhio e croce, per l’uscita se ne riparlerà per il tardo 2021.