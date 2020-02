Borderlands diventa un film e a girarlo sarà Eli Roth!

Questo sembra essere un periodo piuttosto fortunato per i film tratti dai videogiochi. Dopo il successo di Detective Pikachu e quello più recente di Sonic: Il film, è arrivato il momento per un altro popolare franchise videoludico di fare il salto sul grande schermo. Si tratta nientemeno che di Borderlands, la pluripremiata serie sparatutto di Gearbox Software.

La notizia è arrivata da un tweet pubblicato da Randy Pitchford che annunciava il progetto apparentemente a sproposito, dato che è stato poi prontamente cancellato. Ormai però la frittata era servita, e la notizia ha fatto rapidamente il giro del web riapparendo poche ore dopo sul profilo Twitter di Pitchford e su quello di Eli Roth. Sarà proprio il regista di Cabin Fever e Hostel, infatti, a dirigere il film dedicato a Borderlands, prodotto da Lionsgate e Arad Productions. La pellicola verrà presentata durante l’evento di Gearbox in programma il 27 febbraio al PAX East, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a Boston fino al primo marzo.

I’m very excited to welcome Eli Roth as Director of the Borderlands movie in development with Lionsgate and Arad Productions. Please welcome @EliRoth to the team and be sure to catch the @GearboxOfficial Main Theater Show at #PAXEast on 2/27 to learn more. #borderlandsmovie pic.twitter.com/Uaxs7jm10i

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) February 20, 2020