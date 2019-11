Borderlands 3 GRATIS nel weekend su PS4 e Xbox One!

Borderlands 3, l’ultimo capitolo della serie di sparatutto di Gearbox uscito lo scorso 13 settembre, potrà essere giocato gratuitamente su PlayStation 4 e Xbox One fino a domenica 24 novembre. Non si tratta di una demo ma del gioco completo senza nessuna limitazione, a parte il fatto che se vorrete continuare a divertirvi su Pandora dopo il weekend dovrete mettere mano al portafogli e acquistarne una copia. Niente paura però: tutti i progressi raggiunti durante la prova gratuita potranno essere salvati e importati nella versione regolare del gioco. Mica male, no?

Solo nella prima settimana d’uscita Borderlands 3 ha piazzato oltre 5 milioni di copie diventando già il capitolo più venduto all’interno della serie e il titolo con il lancio migliore nella storia del publisher 2K. Fra poco meno di un mese, esattamente il 19 dicembre, il gioco riceverà il suo primo DLC, che ruota intorno a Moxxi. Lo storico volto della saga questa volta sarà alle prese con l’organizzazione del furto del secolo in un casinò spaziale gestito dalla Hyperion. Il capitolo aggiuntivo, intitolato “Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot” sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del season pass di Borderlands 3, oppure acquistabile separatamente, anche se il prezzo non è ancora stato annunciato.