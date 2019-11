Bomba: Project xCloud arriva nel 2020 su PC!

Project xCloud è stato lanciato per dispositivi Android lo scorso ottobre in forma di anteprima in USA, Canada e Regno Unito, lasciando a bocca asciutta molti utenti ansiosi di provare l’attesa novità. Il servizio di cloud gaming è la risposta di Microsoft a PlayStation Now e Google Stadia e permetterà di giocare ai titoli Xbox da qualunque piattaforma connessa a Internet pagando un abbonamento. Nel corso dell’evento X019 che si è tenuto ieri sera a Londra, Microsoft ha annunciato che 50 nuovi giochi (in fondo all’articolo la lista completa) sono andati ad aggiungersi ai quattro già presenti nella versione in anteprima, e che è partita una nuova serie di inviti per estenderne il pubblico.

Ma la notizia senza dubbio più importante è che Project xCloud arriverà su PC Windows 10 nel 2020 e sarà gratuito per tutti i possessori di un abbonamento a Microsoft Game Pass. Il supporto ai controller verrà inoltre ampliato per includere il DualShock 4 di Sony e Razer Junglecat oltre al classico pad di Xbox.

Ecco l’elenco completo dei giochi disponibili al momento su Project xCloud: