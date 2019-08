Bomba: Mario Kart arriva su smartphone!

Originariamente annunciato nel 2018, Mario Kart Tour vedrà ufficialmente la luce il prossimo 25 settembre su dispositivi iOS e Android.

Si tratta del terzo gioco del franchise di Mario ad approdare su dispositivi mobili dopo Super Mario Run (disponibile solo su iOS) e il recente Dr. Mario. Come quest’ultimo, anche Mario Kart Tour sarà “free-to-start”: si potrà scaricare e giocare gratuitamente ma conterrà acquisti in-app che offriranno personaggi aggiuntivi e altri beni virtuali.

Per quanto riguarda i contenuti, la versione mobile includerà alcuni tracciati classici della serie Mario Kart più alcuni inediti ispirati a città del mondo reale. Come da tradizione, le piste in cui gareggiare verranno raggruppate in tour da quattro che saranno disponibili a rotazione ogni due settimane. Il gioco avrà anche una modalità competitiva multiplayer e offrirà alcune corse con condizioni di vittoria speciali che varieranno di volta in volta.

Dal punto di vista del gameplay in Mario Kart Tour ritroveremo quasi tutte le caratteristiche alle quali siamo stati abituati su console (come ad esempio gli immancabili oggetti da raccogliere in pista per intralciare la corsa degli avversari), ma trattandosi di una versione per dispositivi touch screen il sistema di controllo è stato inevitabilmente semplificato lasciandoci il controllo delle svolte mentre il personaggio accelererà automaticamente.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità del lancio di Mario Kart Tour è possibile registrarsi con il proprio account Nintendo sul sito ufficiale del gioco.