Bomba: GTA V gratis!

Al momento conferme non ce ne sono, ma pare ormai certo che uno dei prossimi giochi gratuiti offerti dal Epic Games Store ai suoi utenti sarà niente poco di meno che… GTA V. Il gioco di Rockstar Games non ha certo bisogno di presentazioni e la possibilità di averlo gratis, nella sua versione PC, stuzzica l’appetito di milioni di giocatori.

La notizia è trapelata dopo che alcuni utenti hanno segnalato un messaggio promozionale uscito inavvertitamente in anticipo su Twitter. Il post è stato poi eliminato, ma la notizia era così golosa che era ormai troppo tardi. Per l’annuncio ufficiale basterà aspettare solo poche ore, ma nel frattempo, per chi non fosse già utente di Epic Games Store, conviene precipitarsi a installare il software e registrarsi.