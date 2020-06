Bloodstained: Ritual of the Night ha venduto un milione di copie

Tempio di festeggiamenti per Bloodstained, progetto dello storico produttore della serie Castlevania che ha raggiunto la bellezza di un milione di copie vendute. C’è da dire che ha beneficiato anche di un Kickstarter da ben 5,5 milioni di dollari e non è chiaro se le copie vendute includano anche quelle racimolate proprio con la piattaforma di crowd-funding. Comunque, un ottimo risultato, tanto da essere celebrato con un DLC in arrivo il 23 giugno su PC, PS4 e Xbox One (per Switch toccherà aspettare Luglio). Includerà una Boss Revenge Mode, cioè una modalità “arena” tutta nuova, e il Chroma Wheel, che è un sistema di personalizzazione molto più accurato.

A seguire, nei prossimi mesi, altri contenuti, con nuove modalità e personaggi.