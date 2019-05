Beyond Good & Evil 2 fa perdere le tracce (ma niente drammi)

Era nell’aria: Beyond Good and Evil 2 non sarà presente all’E3 come ormai si sospettava da tempo data l’assenza del gioco nella lineup di Ubisoft per la fiera. I fan non devono disperare, però, perché un nuovo ‘Space Monkey Report’ (un livestream con gli sviluppatori) è previsto per il prossimo 5 giugno alle 18:00 (ora italiana) attraverso i canali Twitch, YouTube e Facebook di Ubisoft, così come annunciato sul sito ufficiale.

Non è molto chiaro, a dire il vero, su cosa sarà incentrato l’evento. Contrariamente a quello che si è tenuto a dicembre dello scorso anno, durante il quale è stata presentata una demo in stato pre-alfa, questa volta leggiamo nel post che lo annuncia che nuovi dettagli e fasi di gioco vero e proprio verranno mostrati solo “quando i tempi saranno maturi”. Quindi molto probabilmente gli sviluppatori si dedicheranno ancora una volta a rispondere alle domande dei membri della community, nei confronti dei quali si sono sempre dimostrati molto aperti e disponibili.

Per quanto riguarda i recenti progressi del team, scrivono sul post che il progetto è entrato adesso in una “fase essenziale dello sviluppo” e per questo non verrà portato all’E3. Beyond Good and Evil 2 al momento non ha ancora una finestra di lancio precisa, se non un generico 2020. Speriamo che la live ci dia qualche indizio in più in questo senso.