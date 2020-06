Bethesda festeggia i 20 anni di Arkane Studios

Son già passati 20 anni da quel primo piccolo ufficio parigino da quale i ragazzi di Arkane Studios sfornarono il loro primo gioiello. Si trattava di Arx Fatalis, uscito poi nel 2002, a cui poi seguirono altri titoli del calibro di Dark Messiah of MIght and Magic, la collaborazione su BioShock 2, la saga di Dishonored e il reboot di Prey. Dal 2010, Arkane Studios è stata acquisita da Bethesda Software e ha raggranellato una lunga serie di di premi per la qualità del proprio lavoro. Per esempio, Gioco dell’Anno 2012 ai The Game Awards col primo Dishonored, mentre il sequel ha racimolato oltre 100 tra premi e nomination.

Per festeggiare degnamente il ventennale, Bethesda offre la possibilità di iscriversi al programma Arkane Outsiders e ricevere gratuitamente lo splendido artwork digitale The Art of Arkane. Qui di seguito, invece, un trailer che racconta la storia del team.