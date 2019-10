Bend Studio è al lavoro su Days Gone 2?

Ben Studio sta sviluppando un nuovo gioco che è appena entrato nella fase di preproduzione secondo il profilo LinkedIn di Jeremy Vickery, il responsabile del team dedicato agli effetti di illuminazione di Days Gone. Non è improbabile inoltre che si tratti proprio del seguito dell’open world post-apocalittico uscito quest’anno per PlayStation 4, che ha ricevuto complessivamente una buona accoglienza di pubblico e critica.

Prima di Days Gone, d’altra parte, Bend Studio si era reso noto per la serie stealth di Syphon Filter, della quale ormai da molti anni si vocifera un possibile ritorno. Che si tratti di Days Gone 2 o di un gioco diverso, in ogni caso, una cosa sembra abbastanza ovvia considerate le tempistiche, ossia che il titolo uscirà su PlayStation 5. Se è iniziata adesso la fase di preproduzione, infatti, è improbabile che vedremo una pubblicazione prima di due o tre anni.