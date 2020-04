Battuto il record a Guitar Hero, dopo 13 anni

Guitar Hero 3 è stato, senza dubbio, uno dei capitoli della serie più amati, nonché il migliore in assoluto. Proprio per questo, molti giocatori ci smanettano ancora oggi, a distanza di ben tredici anni dall’uscita. Uno di questi è lo youtuber GHAddict, che ieri ha cercato di battere il record in diretta.

Ci è riuscito con una performance pazzesca sulla canzone Through the Fire and the Flames, suonata a livello Esperto e una velocità al 165%. Vedere GHAddict all’opera, mentre si lascia andare anche a commenti, ha dell’incredibile. Giudicatelo da voi nel video che trovate qui di seguito.