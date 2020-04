Battlefield V chiude in bellezza

DICE, lo sviluppatore della serie Battlefield, ha da poco annunciato che cesserà di aggiornare il suo Battlefield V, uscito nel 2018. Ci sta, è nell’ordine naturale delle cose per un videogame, ma per far felici i fan il team ha deciso di rilasciare a giugno un ultimo aggiornamento. Includerà nuove armi, nuovi contenuti e modalità. Insomma, un aggiornamento corposo per un addio come si deve.

Difficile stabilire quando arriverà di preciso questa leccornia, dato che la pandemia costringe anche DICE a un problematico smart working, ma è più probabile aspettarsi l’aggiornamento per fine giugno. Ovviamente, DICE ha garantito che continuerà a lavorare su aggiornamenti “minori”, come il sistema anti-cheat.