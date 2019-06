Baldur’s Gate III annunciato per PC e Google Stadia!

È ufficiale: Baldur’s Gate 3 esiste davvero! L’annuncio è arrivato durante lo Stadia Connect dal momento che il nuovo gioco sarà disponibile sulla nuova piattaforma in streaming di Google probabilmente al lancio, il prossimo novembre. Nonostante il reveal sia stato fatto dal palco di Google, Baldur’s Gate 3 non sarà un’esclusiva Stadia ma uscirà anche per PC. Nessuna notizia è trapelata invece al momento in merito a un’eventuale versione per console.

La presentazione è stata accompagnata da un breve trailer dove possiamo vedere il ritorno di una presenza malevola che è intenta a divorare Baldur’s Gate dall’interno, corrompendo tutto ciò che rimane dei reami dimenticati. Il gioco è sviluppato Larian Studios, i creatori di Divinity: Original Sin 2, ed è la prossima avventura ufficiale nella serie di Baldur’s Gate, che non riceveva un sequel ormai dal lontano 2000.

Di seguito potete trovare il video dell’annuncio ufficiale: c’è già di che leccarsi i baffi.