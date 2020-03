Baldur’s Gate 3 uscirà su Steam in accesso anticipato nel 2020

Come preannunciato, nel corso del Pax East 2020 Larian Studios ha finalmente presentato nel dettaglio il suo Baldur’s Gate 3, del quale era stata rivelata l’esistenza a giugno dello scorso anno. Si tratta del terzo capitolo del celebre franchise, che non riceveva uno nuovo episodio dall’uscita di Baldur’s Gate 2 nel 2000 anche per via delle complicate vicende giudiziarie legate ai diritti della serie.

La presentazione, durata più di un’ora, ha mostrato un nuovo sistema di combattimento a turni che rinnega quello originale (in tempo reale con pausa tattica) per avvicinarsi di più allo spirito di Dungeon & Dragons e si rifà al contempo alla struttura ben rodata della serie di Divinity: Original Sin, sempre di Larian Studios. La campagna della storia potrà essere affrontata in cooperativa con altri giocatori e offrirà moltissimi bivi e diramazioni nella trama principale, offrendo così un livello di rigiocabilità molto altro per decine e decine di ore di contenuti.

Per quanto riguarda le piattaforme sulle quali il gioco è sviluppato, rimangono per ora confermate solo Google Stadia e PC, dove arriverà in accesso anticipato attraverso Steam entro la fine dell’anno corrente. Rimane invece abbastanza incerto il discorso console: da una parte, l’executive producer David Walgrave ha escluso completamente la possibilità di vedere il gioco su PlayStation 4 e Xbox One, che non sarebbero a detta sua abbastanza potenti per farlo girare senza sacrificarne notevolmente la qualità. Dall’altra, con la next-gen alle porte questo tipo di problema passa automaticamente in secondo piano, per questo, forse, per gli utenti console non è ancora arrivato il momento di abbandonare tutte le speranze.