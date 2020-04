Baldur’s Gate 3 in ritardo

Già c’era spasmodica attesa nei confronti del terzo capitolo della serie Baldur’s Gate, ma quando si sa che è Larian Studios a occuparsene i giocatori fremono per avere anche le più piccole briciole di novità. Questa, però, non farà loro troppo piacere.

I lavori sul titolo procedono, ma il Covid-19 ha costretto gli sviluppatori allo smart working, il che impatta inevitabilmente sui tempi di produzione. E così, dopo la versione PC di Death Stranding, oggi veniamo a sapere che anche Baldur’s Gate 3 subirà un po’ di ritardo. Non troppo, a occhio e croce, poiché ci si aspetta comunque l’uscita in Early Access, quindi di fatto in anteprima giocabile su Steam, per quest’anno.

La notizia arriva leggendo un’intervista a Swen Vincky, fondatore di Larian Studios, da parte del New York Times.

First New York Times interview was not exactly about what I would've imagined, but it does bring some good news: While we're slowed down, development on BG3 keeps on progressing and we still expect EA this year https://t.co/BvT7qCQD2V

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) April 21, 2020