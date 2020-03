Baldo uscirà in estate su Nintendo Switch

Baldo, il gioco d’avventura del duo italiano Naps Team, uscirà in esclusiva temporanea su Nintendo Switch nel corso dell’estate di quest’anno. L’annuncio è stato fatto durante l’ultima presentazione del Nintendo Indie World che si è tenuta ieri, dove sono state mostrate le novità in arrivo sulla console dalla scena dello sviluppo indipendente.

Oltre a Baldo, nel corso della diretta sono stati presentati diversi altri giochi tra cui The Last Campfire, l’ultima fatica di Sean Murray con la sua Hello Games, nota a molti per le polemiche che hanno travolto No Man’s Sky al lancio. Il nuovo titolo è un’avventura ricca di enigmi e dallo stile fantasy piuttosto semplice, e di certo sembra un progetto meno ambizioso del simulatore spaziale per PlayStation 4 che tanti grattacapi ha creato al piccolo studio britannico (e a Sony). The Last Campfire uscirà quest’estate su Nintendo Switch, chissà se segnerà un nuovo inizio per Hello Games.

Sempre nel corso dell’anno potremo finalmente mettere le mani su The Good Life dello sviluppatore giapponese Hidetaki Swery, il papà di Deadly Premonition. Finanziato nel 2018 attraverso una campagna di raccolta fondi su Kickstarter, si tratta di un gioco di ruolo con elementi investigativi nello stile surreale e abbastanza fuori di testa tipico del suo autore.

Per recuperare la presentazione Nintendo Indie World del 16 marzo, vi basta fare clic sul video qui sotto.