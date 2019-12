Babylon’s Fall torna con uno sfavillante trailer

Annunciato nel corso dell’E3 2018, Babylon’s Fall è il nuovo, promettente titolo nato dalla collaborazione di Square Enix e PlatinumGames dopo il successo di Nier: Automata. Dopo il breve reveal datato un anno e mezzo fa, però, il gioco era letteralmente sparito dalla scena mentre il prolifico sviluppatore giapponese si dedicava agli altri suoi progetti come Astral Chain e, presumibilmente, Bayonetta 3 (anche questo sparito dai radar da tempo immemore).

Questa settimana invece Babylon’s Fall è di nuovo spuntato fuori, cogliendoci tutti di sorpresa, con un trailer stavolta molto più articolato che ci dà modo di capire un po’ meglio di che genere di gioco si tratterà. Se l’estetica dei personaggi e degli ambienti ricorda alla lontana il lato fantasy della serie di Nier, il gameplay è come sempre frenetico, pieno di armi multifunzione e di trovate scenografiche in pieno stile PlatinumGames. In chiusura, una dicitura finale ci rimanda all’estate del prossimo anno per avere nuove informazioni, che arriveranno probabilmente nel corso del prossimo E3.

Questo significa che Platinum ha ancora molto lavoro da fare e che l’uscita è ancora lontana, ma rispetto a essere lasciati senza nessuna indicazione come l’ultima volta, adesso almeno abbiamo un nuovo appuntamento a cui guardare.