Assetto Corsa Competizione, annunciata la data d’uscita per console

Assetto Corsa Competizione, il videogame ufficiale della Blancpain GT Series sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games è pronto per arrivare su console a circa un anno di distanza dalla release PC. Tutti gli appassionati di corse automobilistiche su Xbox One e PlayStation 4 potranno finalmente mettere le mani sul titolo a partire da 23 giugno per un prezzo di 39,99 €.

Chi prenota il gioco, riceverà gratuitamente il DLC Intercontinental GT Pack, che sarà comunque acquistabile separatamente in seguito al prezzo di 14,99 €.

Assetto Corsa Competizione si propone come un modello di simulazione realistica candidato a «promuovere l’eSport per portare i giocatori nel cuore della Blancpain GT Series al volante di Ferrari, Lamborghini, McLaren e delle altre GT racing più prestigiose del motorsport, tutte riprodotte con un livello di dettaglio maniacale». È consigliato quindi a coloro che cercano un tipo di esperienza più fedele alla realtà e, ovviamente, un gameplay più tecnico.