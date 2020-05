Assassin’s Creed Valhalla sarà più grande di Odyssey

Qualche giorno fa un portavoce di Ubisoft Middle East si era lanciato in una dichiarazione pesante, in cui sosteneva che Assassin’s Creed Valhalla non sarà né il più grande né il più lungo da terminare capitolo della serie. Niente di che, ma tanti è bastato per scatenare le illazioni dei fan.

A gettare acqua sul fuoco arriva il prodigo Julien Laferriere, produttore del gioco, che in un’intervista ha affermato che la mappa di Valhalla sarà molto più estesa di quella di Odyssey. Considerando che il più recente capitolo della serie uscito nei negozi è quello dalla filosofia più open world, c’è di che rallegrarsi. E come se non bastasse, Laferriere ha aggiunto che Valhalla, avendo un territorio che include tutta l’Inghilterra e parte della Norvegia, ha dimensioni tale da renderlo il più esteso Assassin’s Creed di sempre. Insomma, una sorta di stoccata al collega mediorientale, rinfrancata dalla rivelazione che il prossimo Assassin’s Creed avrà alcuni mondi secreti, da scoprire, che espanderanno ancor di più il mondo di gioco.

Insomma, pare che l’avventura che ci attende sarà davvero molto lunga da completare. In arrivo il prossimo autunno, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.