Assassin’s Creed Valhalla: fan delusi, il creative director risponde

Nel corso del Inside Xbox, giustamente, Microsoft ha presentato il pezzo forte, e cioè Assassin’s Creed Valhalla. Pur essendo un titolo multipiattaforma, c’è un rapporto di esclusiva marketing che lega il titolo Ubisoft alla console di prossima generazione di Microsoft, e quindi ecco un nuovo trailer.

Come da indiscrezioni precedenti all’evento, tuttavia, non si è trattato di un video di gameplay, ma di un altro trailer con sequenze predefinite. E questo, a voler usare un eufemismo, ha scontentato i fan. Al punto che il video pubblicato da Ubisoft North America il rapporto tra like e dislike era nettamente a favore dei secondi (evento piuttosto raro). Adesso siamo a 34000 contro 19000.

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato il prodigo creative director del gioco, Ismail Ashraf, che con un tweet si è detto consapevole del fatto che i fan avrebbero voluto vedere un po’ più materiale, ma che nei prossimi li aspetta una campagna marketing che li soddisferà di sicuro. E tutto sommato ci sentiamo di appoggiare il buon Ismail.

Hello all❤️

You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.

Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!🙂

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 7, 2020