Assassin’s Creed Valhalla avrà il compositore di Vikings

Così, en passant, tra un trailer e l’altro, arriva la notizia che della colonna sonora di Assassin’s Creed Valhalla, il prossimo blockbuster di Ubisoft, se ne occuperà niente poco di meno che Einar Selvik, già responsabile della splendida serie TV Vikings.

La notizia è arrivata in modo un po’ rocambolesco, osservando lo store online di Ubisoft Germania. Qui, nella scheda dedicata alla collector’s edition del gioco, Einar Selvik è chiaramente indicato tra gli autori della soundtrack, insieme ad altri pezzi da novanta come Jesper Kyd e Sarah Shachner.

Un motivo in più per attendere con ansia il prossimo Assassin’s Creed, la cui uscita è prevista per la fine dell’anno, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia. Non vediamo l’ora.