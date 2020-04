Arrivano le date di uscita di The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima

Il sospetto che, a causa della fuga di spoiler, Sony decidesse di annunciare una data di uscita per The Last of Us – PArt 2 a stretto giro era forte. E infatti, a nemmeno 24 ore di distanza, eccola qua: 19 giugno. Si sapeva che i lavori sul gioco erano terminati e, di fatto, il rinvio dall’uscita originaria (29 maggio) era dovuto proprio alla pandemia di Coronavirus, ma la data era avvolta nel mistero ed erano in molti a collocarla per la fine dell’estate. E invece, la scelta per Sony è stata quasi obbligata.

Questo, come conseguenza, ha portato a rivedere anche l’uscita di un altro titolo molto atteso in esclusiva su PlayStation 4. Si tratta di Ghost of Tsushima, dei Sucker Punch, la cui uscita è stata spostata dal 26 giugno al 17 luglio.

E così, tra mostri post-apocalittici e il Giappone feudale del 1274, l’estate sarà calda più che mai per i fan di Sony.