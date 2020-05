Arrivano gli europei su eFootball PES 2020

Del DLC, cioè l’espansione, pronta a farci giocare agli europei di calcio, si erano perse un po’ le tracce a causa della situazione legata al Covid-19, eppure Konami oggi ha annunciato che, presto, sarà possibile giocarci. Ovviamente è necessaria una copia di eFootball PES 2020, che detiene i diritti del torneo, ma per il resto il DLC “Uefa Euro 2020” sarà gratuito e disponibile in tutte le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC.

Slittato al 2021 in torneo reale, non resta dunque che scendere nei campi virtuali, anche se Konami, proprio a causa del rinvio, ha dovuto apportare qualche modifica.

Tutte le 55 nazionali UEFA (rose dei giocatori e divise di gioco incluse)

Modalità di gioco ufficiale UEFA EURO 2020™

Ricreazioni fotorealistiche del Wembley Stadium e dello Stadio di San Pietroburgo

Il pallone ufficiale di UEFA EURO 2020™ sarà disponibile al lancio

I giocatori in evidenza, i Matchday a tema e altri eventi in-game di UEFA EURO 2020™ sono ancora previsti ma con modifiche che verranno annunciate successivamente

Il Team of the Tournament Ufficiale di UEFA EURO 2020™ non verrà rilasciato

Quando sarà dunque disponibile il DLC? A partire dal 4 giugno: pochi giorni e potremo portare l’Italia in finale!