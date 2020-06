Arriva una remastered di Bloodborne?

Queste sì che son belle notizie: si fanno insistenti, infatti, le voci di una remaster dello splendido gioco di ruolo Bloodborne. A mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato la streamer CaseyExplosion, che nel corso del weekend ha donato 100 dollari a una raccolta di beneficenza, chiedendo in cambio ai suoi follower informazioni sul futuro di Bloodborne.

Sono bastati pochi minuti affinché qualcuno gli comunicasse che è in arrivato una remaster del titolo e questa sarà disponibile sia per PC che per PlayStation 5, la prossima console di Sony. E la lavorazione è così avanzata che il titolo doveva essere annunciato addirittura nel corso dell’evento Sony inizialmente previsto per il 4 giugno ma poi rinviato per gli scontri in corso negli Stati Uniti. A occuparsi dello sviluppo, sempre stando all’indiscrezione, è Bluepoint Games, specializzata proprio in remaster (suo, per dire, quello di Shadow of the Colossus e di Gravity Rush per PlayStation 4).